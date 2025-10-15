circle x black
Cerca nel sito
 

Fiorentina, le condizioni di Kean, Dodò e Fazzini

sponsor

Report medico viola, la situazione infortunati

Moise Kean (Fotogramma/Ipa)
Moise Kean (Fotogramma/Ipa)
15 ottobre 2025 | 15.16
LETTURA: 1 minuti

Infermeria piena in casa Fiorentina che, attraverso un video sui propri canali ufficiali, ha fatto il punto sulle condizioni di Kean, Dodò, Fazzini e non solo. Queste le parole di Luca Pengue, responsabile dell'area medica viola.

KEAN - "Moise ha iniziato da subito le terapie, fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. La distorsione c'è stata e ora cerchiamo di farlo tornare in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, ma valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno".

DODO E FAZZINI - "Loro due erano usciti per due problemi differenti: Dodo per un problema muscolare; Jacopo per due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo nei giorni di sosta e sono regolarmente in gruppo".

SOHM - "Anche lui sta bene ed è in gruppo da martedì. Le sue condizioni sono bune anche se continuiamo a monitorare sia lui che Dodo che Fazzini".

PONGRACIC - "Ha avuto un piccolo trauma distorsivo con la Croazia e questo gli ha impedito di terminare la partita. Siamo stati in contatto con lo staff sanitario croato e nella giornata di oggi faremo le valutazioni. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante".

KOUAME' -  "Ha concluso il percorso riabilitativo dopo la ricostruzione del legamento crociato. Per ora siamo cauti nel farlo entrare nei ritmi perché vogliamo prevenire anche alcune problematiche muscolari che spesso in questa fase possono manifestarsi".

LAMPTEY - "Il recupero procede molto molto bene. Siamo già vicini al ritorno alla corsa, sfruttando la tecnologia di cui siamo a disposizione. Il protocollo sta funzionando bene". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza