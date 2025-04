Genoa, le condizioni di Vitinha, Messias, Cornet e Miretti

Il Genoa, dopo il KO sul campo della Juventus nel 30esimo turno di Serie A, sarà impegnato in casa contro l'Udinese venerdì sera. Match importante per la squadra di mister Vieira, che dovrebbe recuperare perdine contro i friulani: oltre a Thorsby ed Ekuban, rientrati già contro la Juventus, il tecnico del Grifone infatti dovrebbe recuperare anche Vitinha nel prossimo turno di Serie A; stesso discorso poi per i ristabiliti Messias, Otoa, Cuenca e Ahanor che dovrebbero essere presenti tra i convocati contro i friulani.

Passi in avanti nel recupero per Cornet, infortunatosi a Cagliari qualche settimana fa, e che è tornato a correre in campo nell'allenamento di ieri: l'esterno potrebbe tornare arruolabile a breve.

Sicuro assente invece venerdì contro l'Udinese sarà Bani, che si è limitato in questi giorni a lavorare in palestra. Non preoccupano infine le condizioni di Miretti, fermato da una lieve sindrome influenzale.

Fantacalcio.it per Adnkronos