Genoa, Miretti rientrato con un problema al ginocchio

Allarme in casa Genoa per le condizioni di Fabio Miretti. Il centrocampista, impegnato con l'Under 21 azzurra in questi giorni, ha fatto infatti rientro a Genova con anticipo.

Il motivo è presto svelato: Miretti ha lasciato il ritiro della Nazionale dell'Italia U21 a causa di un leggero problema al ginocchio. Sembrerebbe nulla di preoccupante in vista dei prossimi impegni col Grifone, ma il team medico azzurro, in accordo con lo staff del Grifone, hanno preferito non correre rischio alcuno. Un forfait precauzionale di Miretti, che consente ora allo staff sanitario dei rossoblù di valutare con calma e attenzione il quadro clinico del giocatore, la cui presenza in campionato contro la Juventus dal 1' minuto nel prossimo turno resta in dubbio.

Fantacalcio.it per Adnkronos