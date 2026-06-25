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Il Real Madrid eserciterà la clausola di recompra per Nico Paz. E ora il Como...

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Alla finestra anche l'Inter, interessata al fantasista argentino

Nico Paz - (Ipa)
Nico Paz - (Ipa)
25 giugno 2026 | 18.05
LETTURA: 1 minuti

Nelle scorse ore si è tenuto un importante summit di mercato per definire il futuro di Nico Paz. 

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è volato in Spagna per incontrare i dirigenti del Real Madrid. L'obiettivo del club lombardo è di trattenere il classe 2004, ma ci sarà da fare i conti con la volontà dei Blancos e il "pericolo" Inter.

Il Real Madrid eserciterà la clausola di recompra da 10 milioni di euro, ma la società spagnola non vorrebbe aggregare in rosa il giocatore che potrebbe poi essere ceduto per circa 60 milioni di euro. 

Una cifra eccessiva per il Como che spera di riuscire a far leva sulla volontà di Nico Paz, desideroso di restare un altro anno alla corte di Fabregas senza dimenticare l'ipotesi Inter.

Dopo il mancato approdo di Palestra,  Marotta e Ausilio hanno riallacciato i contatti per il talento argentino, ma anche in questo caso c'è da tenere in considerazione l'interesse da parte di alcuni club inglesi.

La palla passa al Como che dovrà scegliere se formulare o meno un'offerta per acquistare Nico Paz a titolo definitivo anche se i lariani non sembrano essere intenzionati a offrire quanto richiesto dal Real Madrid. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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