In casa Torino sono molte le riflessioni in corso dopo il grave infortunio di Duvan Zapata. Il ko dell'attaccante granata ha di fatto riaperto il mercato in entrata e gli occhi, ovviamente, sono puntati sui calciatori svincolati.

Il nome più caldo rimane quello di Mario Balotelli, ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, il Torino avrebbe messo gli occhi su Antonio Candreva.