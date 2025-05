Inter, come stanno Lautaro e Frattesi? Le ultime

L'Inter prepara la gara in programma venerdì contro il Como: purtroppo lo scudetto non dipenderà dai nerazzurri che devono sperare in un pareggio (o sconfitta) del Napoli e poi battere i lariani.

Inzaghi dovrà tener conto anche della finale Champions in programma sabato 31 maggio contro il PSG.

Non solo Lautaro Martinez, perché nella giornata di ieri anche Davide Frattesi ha lavorato a parte ma sul campo, proprio come il Toro. Il centrocampista corre verso il rientro in campo e venerdì a Como potrebbe seriamente essere convocato.

Lo stesso vale per Banjamin Pavard, out dal 27 aprile per un problema alla caviglia: tornato in campo contro la Lazio, potrebbe avere a disposizione ancora minutaggio per ritrovare la forma migliore in vista della finale di Champions League.

Non verranno presi grossi rischi, comunque, perché come scritto in precedenza vincere a Como potrebbe non bastare.

Fantacalcio.it per Adnkrono