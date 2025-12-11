Inter: infortunio Acerbi, il comunicato

Il difensore KO martedì in Champions, ecco quanto starà fuori

Arriva la risposta in merito alle condizioni di Francesco Acerbi, fermatosi in occasione della partita di Champions League con il Liverpool.

Il difensore dell'Inter è stato sottoposto agli accertamenti di rito che hanno evidenziato la presenza di un risentimento al bicipite femorale della coscia destra. Appare scontata l'assenza per le partite contro Genoa e Bologna (Supercoppa): resta da capire se potrà esserci il 28 dicembre a Bergamo o se tornerà in campo direttamente nel 2026.

In difesa, dunque, mister Chivu dovrà affidarsi ad Akanji, Bisseck e Bastoni con De Vrij come unica alternativa.

La nota del club nerazzurro sulle condizioni del difensore: "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra".

Fantacalcio.it per Adnkronos