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Inter, infortunio per Pio Esposito

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Unica pecca in una serata perfetta

Pio Esposito - (IPa/Fotogramma)
Pio Esposito - (IPa/Fotogramma)
04 maggio 2026 | 12.19
LETTURA: 1 minuti

L'Inter è campione d'Italia. La squadra di Chivu ha battuto senza grossi problemi il Parma con le reti di  Thuram e Mhkitaryan. 

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Unica pecca in una serata perfetta è l'infortunio di Pio Esposito che mette in allarme l'allenatore in vista della finale di Coppa Italia. 

Il tutto è avvenuto al termine del primo tempo di Inter-Parma: Esposito ha rimediato un infortunio alla schiena, ha aspettato l'intervallo per il cambio poi avvenuto con l'ex Bonny. 

La buona notizia è il completo recupero di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è entrato nella ripresa ed ha regalato l'assist per l'armeno che ha chiuso la partita. Sabato i nerazzurri saranno impegnati proprio contro la Lazio, antipasto della finale di Coppa Italia che andrà in scena il 13 maggio. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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