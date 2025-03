Inter, out Dumfries. Le ultime su de Vrij

L'Inter prepara il match contro l'Udinese in programma domenica alle 18. Inzaghi deve fare i conti con tanti infortuni: Lautaro Martinez non ci sarà, ma anche Dumfries salterà i prossimi impegni.

Novità dall'infermeria, visto che Stefan de Vrij è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo squadra, mentre Nicola Zalewski tornerà a disposizione solamente domani. Anche oggi per lui solo lavoro parzialmente in gruppo, ma la convocazione per la gara contro i friulani non sembra essere in dubbio.

Sono recuperati Dimarco e Darmian per occupare le fasce, in attacco occasione per Arnautovic in coppia con Thuram. Squalificato Bastoni, agirà Carlos Augusto da braccetto di sinistra. In porta Sommer.

Fantacalcio.it per Adnkronos