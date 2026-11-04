Inter, recuperati Jones e Stones

Entrambi i calciatori oggi hanno lavorato in gruppo, sono convocabili per domenica contro il Como
Ottime notizie dal quartier generale dell'Inter sul fronte infermeria: nell'ultima seduta di allenamento, guidata da mister Cristian Chivu, infatti sia John Stones che Curtis Jones hanno svolto l'intero lavoro insieme al resto del gruppo.
I due calciatori nerazzurri dunque tornano a disposizione in vista del prossimo turno di Serie A, oltre che in ottica Fantacalcio. Stones e Jones dovrebbero essere convocati per il big match di domenica in campionato contro il Como, ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali. Difficile comunque vederli in campo dal primo minuto, più probabile invece un loro impiego a partita in corso.
Fantacalcio.it per Adnkronos