Inter, stop Zielinski: problema in Nazionale

Anche l'Inter deve fare i conti con un infortunio in Nazionale. Durante il match pareggiato 3-3 contro la Croazia, Piotr Zielinski ha accusato un problema muscolare al minuto 74.

L'ex Napoli sarà valutato al rientro in Italia e rischia il forfait in vista di Roma-Inter. Ai microfoni di TVP Sport lo stesso calciatore ha chiarito così le sue condizioni, al termine del pareggio 3-3 tra Polonia e Croazia: "Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione".

Ad aggiungere ulteriore dettagli sulle condizioni di Piotr Zielinski, ci sono anche le parole del commissario tecnico della Polonia: "È un peccato che Zielinski sia dovuto lasciare per infortunio, perché sarebbe stato molto importante fino a fine gara. Per quanto riguarda il suo infortunio non dovrebbero esserci grossi problemi, ma il cambio è stato forzato".

Difficilmente il centrocampiste recupererà per la partita in programma domenica contro la Roma. Ma per una brutta notizia, ne arriva una buona. Perché Nicolò Barella è recuperato ed è pronto a riprendersi il posto da titolare in mezzo al campo con Calhanoglu e Mkhitaryan.

Fantacalcio.it per Adnkronos