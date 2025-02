Inter: Zielinski non si allena in gruppo

Dopo il derby pareggiato a tempo quasi scaduto, per l'Inter si avvicina il recupero della partita con la Fiorentina.

Questa mattina i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile dove - oltre ai lungodegenti Correa e Di Gennaro - non si è visto anche Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco, infatti, è rimasto in palestra perché frenato da una leggera sindrome influenzale. Ad ogni modo, l'ex Napoli dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già domani e dunque essere regolarmente a disposizione di Inzaghi per giovedì.

Per il match del Franchi, Asllani potrebbe essere preferito a Calhanoglu mentre potrebbe rivedersi anche Acerbi. Non sarà a disposizione, invece, Zalewski. L'ex Roma non può essere schierato trattandosi del recupero di una partita interrotta e in quel momento l'italo-polacco non era un tesserato nerazzurro.

Fantacalcio.it per Adnkronos