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Italia, i convocati contro la Bosnia

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L'elenco dei calciatori convocati per stasera da mister Gattuso

(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)
31 marzo 2026 | 13.59
LETTURA: 1 minuti

L'Italia di Rino Gattuso scende in campo stasera nella super sfida con la Bosnia valida per un posto ai prossimi Mondiali. 

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Torna in panchina Andrea Cambiaso, tenuto in tribuna nel match contro l'Irlanda del Nord. Esclusi, invece, Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca.

Di seguito l'elenco completo dei convocati di mister Gattuso per la sfida di Zenica: 

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;

Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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