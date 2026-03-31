Italia, i convocati contro la Bosnia

L'elenco dei calciatori convocati per stasera da mister Gattuso
L'Italia di Rino Gattuso scende in campo stasera nella super sfida con la Bosnia valida per un posto ai prossimi Mondiali.
Torna in panchina Andrea Cambiaso, tenuto in tribuna nel match contro l'Irlanda del Nord. Esclusi, invece, Scalvini, Coppola, Cambiaghi, Caprile e Scamacca.
Di seguito l'elenco completo dei convocati di mister Gattuso per la sfida di Zenica:
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Dimarco, Gatti, Mancini, Palestra, Spinazzola;
Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Pisilli, Tonali;
Attaccanti: Esposito, Kean, Politano, Raspadori, Retegui.
Fantacalcio.it per Adnkronos