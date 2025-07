Juve, cessione a sorpresa: saluta Alberto Costa

Il calciatore torna in patria

Cessione a sorpresa per la Juventus. L'avventura italiana di Alberto Costa con la maglia della Juventus potrebbe già essere giunta al capolinea. A pochi mesi dal suo arrivo a Torino, il calciatore portoghese è ormai a un passo dal rientro in patria: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, è ormai chiusa la trattativa per il suo trasferimento allo Sporting Lisbona.

La forbice tra i due club è esigua. I bianconeri vogliono tra i 15 ed i 18 milioni, cifra che garantirebbe una plusvalenza immediata. Basta un ulteriore sforzo dei portoghesi per chiudere la trattativa.

Costa, che ha trovato poco spazio e continuità in Italia, potrebbe così rilanciarsi in un contesto a lui più familiare, mentre lo Sporting si assicurerebbe un calciatore giovane e di prospettiva. La chiusura dell'affare potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Fantacalcio.it per Adnkronos