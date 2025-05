Juve, come stanno Vlahovic e Koopmeiners?

Le ultime in casa Juventus

La Juventus continua la preparazione in vista della decisiva sfida contro la Lazio. Una gara che potrebbe regalare un passo decisivo verso il quarto posto che significa Champions League. Anche perché in teoria la squadra di Tudor è quella con il calendario migliore nelle ultime due giornate.

La squalifica di Yildiz, l'infortunio di Cambiaso e le tante assenze già constatate per questo finale di stagione: Tudor spera di recuperare almeno Vlahovic, mentre Koopmeiners resta in dubbio.

Vlahovic rientrerà tra i convocati per Lazio-Juventus. Il serbo oggi completerà il percorso di lavoro personalizzato, poi domani riprenderà ad allenarsi con il resto della squadra. Difficilmente partirà titolare, ma Tudor conta sull'ex Fiorentina per il rush Champions. Vlahovic non segna da 73 giorni e punta a sbloccarsi nelle ultime tre di campionato.

A rischio, invece, Koopmeiners. L'olandese è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille. Il dolore persiste e non lo molla: improbabile una sua presenza contro la Lazio, dopo le assenze contro Parma, Monza e Bologna. La Juventus incrocia le dita per un colpo di scena.

Fantacalcio.it per Adnkronos