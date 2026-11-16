Juve, si fermano Celik e Zhegrova

Le Nazionali portano sempre ansie e problemi ai club. In casa Juventus, Spalletti potrebbe perdere due calciatori per le prossime partite.

Celik ha dato forfait nella gara della sua Turchia contro la Francia. Era stato scelto per giocare dal 1' contro Zidane e i suoi uomini, ma il terzino ha alzato bandiera bianca per un problema fisico.

Stando alle prime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia, si tratterebbe di un fastidio muscolare al bicipite femorale che Celik avrebbe avvertito durante il riscaldamento. Nelle prossime ore, il calciatore è atteso a Torino per i primi riscontri.

E non è finita qui, perché anche Edon Zhegrova ha lasciato il ritiro del Kosovo a causa di un problema fisico e non sarà a disposizione per l'ultima partita di Nations League contro l'Irlanda, in programma martedì sera. Stando alle ultime indiscrezioni, non sono ancora emersi dettagli sulle cause del forfait né sulla natura del problema accusato dall'esterno.



Zhegrova aveva appena disputato 82 minuti nella sfida pareggiata 0-0 contro Israele, ma nelle ore successive è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. Le sue condizioni saranno ora monitorate dallo staff medico della Juventus, che attende di capire - proprio come i suoi fantallenatori - l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Fantacalcio.it per Adnkronos