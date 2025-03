Juve: Veiga ancora a parte e si ferma Gatti

Affaticamento muscolare per il difensore, in dubbio la sua presenza alla prossima

Brutte notizie in casa Juventus in vista della sfida con l'Atalanta in programma domenica sera all'Allianz Stadium.

Anche oggi Renato Veiga ha lavorato a parte e dunque rischia di dover saltare la sfida con l'Atalanta dopo l'infortunio rimediato lo scorso 19 febbraio sul campo del Psv.

Oltre a Veiga potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca anche Federico Gatti .

Questa mattina il difensore bianconero ha lavorato a parte perché alle prese con un leggero affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno valutate nuovamente nelle prossime ore, ma un pizzico di apprensione è inevitabile.

