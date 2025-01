Juventus, le condizioni di Vlahovic e Conceicao

La Juventus mette il Torino nel mirino: sabato pomeriggio allo stadio Olimpico andrà in scena il derby, ma per Thiago Motta non arrivano notizie confortanti dall'infermeria.

In settimana infatti sia Vlahovic che Conceicao hanno lavorato a parte e sono quindi da considerare a rischio nella sfida contro i granata.

L'esterno portoghese, in particolare, è vicino al forfait: non ha smaltito il problema muscolare lamentato in Supercoppa Italiana il 2 gennaio e andrà valutata una sua convocazione in extremis. Qualche speranza in più, invece, per il centravanti serbo: lo staff medico bianconero farà il possibile per renderlo idoneo e metterlo a disposizione di mister Thiago Motta, che oggi farà chiarezza sulle condizioni dei calciatori bianconeri nella conferenza stampa della vigilia (inizio in programma alle ore 13:30). Tuttavia, in caso di forfait di Vlahovic e Conceicao, agirebbe Nico Gonzalez al centro dell'attacco con l'inserimento di Mbangula sulla fascia offensiva.

Fantacalcio.it per Adnkronos