Juventus, si ferma Weah

La Juventus continua ad essere falcidiata dagli infortuni. Ieri in Coppa Italia, nel match vinto 4-0 contro il Cagliari, si è fermato Weah. Questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.





Questo il comunicato della Juventus: "A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra".





Quello di Weah è l'ennesimo infortunio di questo inizio di stagione in casa Juventus.





Il giocatore statunitense, finora autore di 4 gol e un assist in 11 partite in cui è andato a voto con una fantamedia di 7.45, chiude in anticipo il suo 2024. Salterà sicuramente le partite contro Monza e Fiorentina, provando a recuperare in tempo utile per la Supercoppa italiana e in campionato per il derby col Torino in programma l'11 gennaio.





Fantacalcio.it per Adnkronos