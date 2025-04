Juventus: Yildiz non si è allenato

Nei bianconeri non solo l'attaccante, ma oggi anche Renato Veiga fermo per noie fisiche

Piccolo allarme in casa Juventus: oggi infatti non si sono allenati in gruppo nè Renato Veiga e nè Yildiz.

Il difensore è rimasto vittima di una sindrome influenzale, mentre l'attaccante ha subìto nel corso della seduta di ieri un trauma contusivo alla gamba e nell'allenamento mattutino ha svolto lavoro a parte al pari dei noti acciaccati Koopmeiners e McKennie.

Yildiz al momento è da considerarsi in dubbio nella sfida di lunedì sera contro il Parma allo Stadio Tardini nel 33esimo turno di campionato; mister Tudor tiene in allerta le alternative offensive Conceicao e Kolo Muani.

Fantacalcio.it per Adnkronos