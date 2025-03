Krstovic torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per il Lecce e per i fantallenatori in vista dell'imminente sfida col Milan in programma sabato alle 18. Per la sfida con i rossoneri, infatti, saranno a disposizione sia Helgason che Krstovic, entrambi regolarmente in gruppo questa mattina.

Il report ufficiale: Giallorossi impegnati al mattino in una seduta di allenamento al Via del Mare. Assente Marchwinski, Helgason e Krstovic si sono allenati regolarmente in gruppo. Domani mattina è in programma la rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare dove i giallorossi affronteranno il Milan sabato alle ore 18:00 nella gara valevole la 28ª giornata della Serie A Enilive.

Fantacalcio.it per Adnkronos