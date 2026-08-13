Lazio: fatta per Frattesi. Poi l'idea Icardi e i sondaggi per Sutalo

Arrivano conferme sull'imminente trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio.

Il centrocampista classe '99 infatti lascerà i nerazzurri per trasferirsi in prestito alla corte di Gennaro Gattuso.

Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, è stata definita la trattativa tra Inter e Lazio per il passaggio di Davide Frattesi in biancoceleste.

Il centrocampista ex Sassuolo passerà alla Lazio in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Diritto che diventerà obbligo in base alle presenze e alla posizione che la Lazio raggiungerà in classifica: nello specifico, dovrebbe trattarsi di una 20ina di presenze in campionato con la Lazio almeno decima in campionato. Inoltre, l'Inter manterrà il 50% sulla futura rivendita di Frattesi. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche di rito prima della firma.

La Lazio, in ogni caso, non ha intenzione di fermarsi qui. L'agente di Mauro Icardi avrebbe proposto l'ex Galatasaray alla dirigenza di Formello. Il profilo piacerebbe alla società, che potrebbe tentare l'affondo a breve. L'argentino desidererebbe rientrare in Italia dopo 7 anni e, qualora non ricevesse chiamate da top club, valuterebbe seriamente la proposta laziale.

Inoltre, la dirigenza sarebbe alla ricerca di un centrale, viste le difficoltà difensive della squadra di Gattuso. L'innesto risulterebbe fondamentale soprattutto in caso di addio a Romagnoli, nel mirino dell'Atalanta.

Per completare l'organico la società di Lotito si sarebbe mossa per il classe 2000 Josip Sutalo, difensore in uscita dall'Ajax. Pagato 20 milioni nel 2023, oggi il costo del cartellino si aggirerebbe oggi sui 12-13 milioni più bonus. Su di lui anche il Benfica.

Fantacalcio.it per Adnkronos