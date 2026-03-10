circle x black
Lazio, Provedel si è operato

Stagione finita per il portiere

Ivan Provedel (Fotogramma/Ipa)
Ivan Provedel (Fotogramma/Ipa)
10 marzo 2026 | 15.47
Una stagione complicata, sia dal punto di vista sportivo che ambientale. La Lazio ha vinto contro il Sassuolo ieri sera, ma la stagione ad oggi continua ad essere negativa. Molto dipenderà, ovviamente, dall'esito delle semifinali di Coppa Italia. 

Momento negativo anche per Provedel che ha rimediato un brutto infortunio alla spalla. Questa mattina, presso il Concordia Hospital di Roma, il portiere della Lazio è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla.

A eseguire l'intervento - riuscito perfettamente - sono stati i dottori Giovanni Di Giacomo e Alberto Costantini.

L'estremo difensore della Lazio, frenato da una lesione capsulo-legamentosa, ora inizierà il percorso di riabilitazione ma il suo ritorno in campo avverrà nella prossima stagione. 

Chi al suo posto? Con Mandas ceduto nel mercato di gennaio, tra le polemiche di Sarri, sarà il giovane Motta a difendere i pali biancocelesti. Già ieri l'estremo difensore ha fatto il suo esordio in Serie A.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
