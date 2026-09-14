Lazio, quando rientra Doekhi?

La Lazio di Gattuso si è fatta rimontare nel secondo tempo contro il Milan. Contro i rossoneri ha dovuto dare foirfait uno dei calciatori che meglio ha performato in questo inizio di stagione, il difensore Doekhi. Il calciatore si è operato alla mano.

Dovrebbe tornare a disposizione già contro il Venezia. Una buona notizia per la Lazio, che nelle prime tre di campionato è stato un fattore positivo (anche per i fantallenatori).

Con Provstgaard certo di una maglia da titolare, il ballottaggio difensivo per Venezia-Lazio sarà tra Doekhi e Sutalo. Il primo è sempre partito dal 1' in questo avvio di stagione, ma il recente infortunio alla mano potrebbe metterlo in concorrenza con l'omologo croato.

Fantacalcio.it per Adnkronos