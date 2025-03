Lazio: stop Zaccagni, le condizioni

Il polpaccio preoccupa, ma mister Baroni è pronto a risparmiarlo giovedì in Europa League: ieri infatti si è fermato Zaccagni per un piccolo affaticamento muscolare, che lo staff medico della Lazio ha immediatamente messo in sicurezza. Anche quest'oggi il capitano biancoceleste non si è allenato col gruppo, lamentando ancora fastidio nella zona interessata.

Nel pomeriggio di oggi Zaccagni dovrebbe sottoporsi a esami strumentali, così da fare chiarezza sulle sue condizioni e capire se tornerà a disposizione in tempo per lunedì nella sfida di campionato all'Olimpico di Roma contro l'Udinese. In Europa League, intanto, giovedì ci sarà Noslin al suo posto sulla sinistra offensiva.

La buonissima prestazione di Mattia Zaccagni domenica scorsa a Milano contro i rossoneri lo ha portato a raggiungere quota 8 gol e 6 assist in 24 partite di campionato a voto con la maglia della Lazio. Numeri che possono avere ampio margine di miglioramento e stanno facendo la fortuna dei suoi fantallenatori.

Fantacalcio.it per Adnkronos