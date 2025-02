Le ultime da Atalanta, Juventus, Genoa e Venezia

Juventus, debutta Kelly?

Venerdì sera la sfida in casa del Como per la Juventus di Thiago Motta. Primo allenamento in gruppo oggi per Lloyd Kelly, pronto a esordire in Serie A. Ha lavorato a parte invece Andrea Cambiaso, anche se in campo, ma rimane da valutare la sua convocazione in Lombardia.

Atalanta, Scalvini operato

Perfettamente riuscita l'operazione alla spalla oggi per Giorgio Scalvini, che è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione gleno-omerale della spalla sinistra con tecnica di Latarjet modificata. Per lui la stagione è finita anzitempo.

Genoa, in recupero Bani

C'è attesa per il rientro di Mattia Bani, fermo ai box dal 17 gennaio per noie muscolari alla gamba. Il difensore è vicino al rientro e potrebbe strappare una convocazione per domenica a Torino. Lavorano ancora a parte Cornet e Ahanor.

Venezia, in dubbio Oristanio

Oggi la squadra arancioneroverde si è ritrovata a Ca’ Venezia per proseguire la preparazione in vista della sfida interna contro la Roma. Hannolavoro a parte gli acciaccati Crnigoj, Sverko, Sagrado e Duncan oltre Doumbia e Oristanio che a questo punto sono in dubbio per domenica.

Fantacalcio.it per Adnkronos