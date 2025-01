Le ultime da Lecce, Parma, Venezia ed Empoli

Lecce, Dorgu convocato

Domani formazione salentina impegnata al Tardini di Parma, mister Giampaolo ha parlato così in conferenza: "Dorgu è un giocatore del Lecce, è convocato per la trasferta; su di lui ho fatto tante considerazioni, prenderò la decisione più giusta perché il Lecce viene prima di tutto. Gallo giocherà".

Parma, fuori Man e Hernani

Mister Pecchia ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, ecco uno stralcio delle dichiarazioni del mister: "Man non ci sarà. Hernani è uscito non al top da Milano. Vedere poi Bernabé in campo è un piacere dopo un lungo periodo fuori, domani sarà con il gruppo".

Venezia, in 4 ai box

Formazione veneta impegnata sabato sul campo dell'Udinese, ma mister Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Sverko, Sagrado, Crnigoj e Duncan che anche oggi hanno seguito un programma di allenamento personalizzato.

Empoli, porte girevoli

Rinforzo tra i pali per l'Empoli, che preleva ufficialmente dalla Sampdoria il portiere Marco Silvestri . Chiuso lo scambio con i liguri, che ricevono il cartellino di Perisan nell'operazione.

Fantacalcio.it per Adnkronos