Lecce a Giampaolo. Fantacalcio, chi sale e chi scende

Nuovo allenatore per la squadra salentina

Il Lecce ha presentato quest'oggi il nuovo allenatore. Marco Giampaolo ha iniziato la sua nuova avventura ed ha preso il posto di Luca Gotti. La sosta permetterà al nuovo allenatore di lavorare per dare forma alla sua squadra che alla ripresa del campionato affronterà il Venezia in una partita già importante in ottica salvezza.

La squadra salentina finora ha sempre giocato col 4-2-3-1, modulo congeniale alle idee tattiche del tecnico originario di Bellinzona che nella conferenza stampa di presentazione ha ribadito: "Credo che la squadra sia stata costruita per giocare in un modo. È stata costruita per giocare con due ali e una punta. Sono particolari, non penso sia importante il modulo. Sono importanti i principi e le qualità dei calciatori".

Dunque, come giocherà il Lecce di Marco Giampaolo?

In fase iniziale Giampaolo non dovrebbe apportare particolari modifiche all'undici tipo del Lecce di Gotti, confermando Falcone tra i pali e la difesa a quattro composta da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo. Nessun dubbio anche su chi comporrà il tridente offensivo del 4-3-3, con Dorgu che agirà ancora da esterno offensivo a piede invertito, con Rebic come prima alternativa di Krstovic e Banda a sinistra.

I dubbi riguardano la zona nevralgica del campo: unico sicuro di una maglia da titolare è Ramadani, al centro. Doppio ballottaggio per le mezzali: a destra si giocheranno il posto Pierret e Lassana Coulibaly, sulla destra invece Oudin potrebbe partire in vantaggio su Rafia, con qualche possibile chance per Marchwinski.

Fantacalcio.it per Adnkronos