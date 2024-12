Lecce, problema muscolare per Gallo

C'è grande entusiasmo in casa Lecce per il pareggio ottenuto in extremis contro la Juventus. Il gol di Rebic ha regalato un punto prezioso a Giampaolo che ne ha conquistati quattro in due gare.

Arriva una nota dolente, pero', riguardante l'infortunio di Gallo, uno dei migliori in campo fino al problema muscolare accusato che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Stando alle ultime indiscrezioni, si dovrebbe trattare di un problema muscolare, ma ancora non è chiara l’entità e quali saranno gli eventuali tempi di recupero del calciatore.

Lo stesso calciatore ne ha parlato al termine della partita: “Il problema fisico? Faremo degli esami, ma sono ottimista. Il mister ci chiede di giocare con personalità e di tenere il pallone, sappiamo che dobbiamo muovere la palla perché così si può mettere in difficoltà l'avversario. Stiamo lavorando su questa filosofia di gioco. Nazionale? Non spetta a me decidere ma a mister Spalletti. Io do il massimo se arriverà la chiamata bene, altrimenti ci ritroveremo".

Fantacalcio.it per Adnkronos