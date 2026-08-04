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Malen confessa: "Gasperini vuole farmi giocare con Castro"

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La Roma cambia il suo attacco?

Donyell Malen - (Ipa)
Donyell Malen - (Ipa)
04 agosto 2026 | 17.18
LETTURA: 1 minuti

La Roma ha accolto lo scorso gennaio Donyell Malen, giocatore che ha avuto un impatto incredibile sul campionato italiano. L'olandese ad oggi rappresenta un punto fermo per la squadra di Gasperini, con la piazza che si aspetta una stagione importante dopo i numeri registrato in appena 5 mesi di stagione giocato con la maglia giallorossa.

Lo stesso Donyell sente evidentemente il peso della responsabilità, l'adrenalina di dover guidare la Roma anche all'interno della prossima Champions League. Il giocatore ha parlato cosi ai microfoni de Il Messaggero: "Giocare con Castro? È l'idea dell'allenatore. In carriera ho giocato con tanti partner, per me cambia poco, sarà Gasperini a decidere cosa fare. La cosa importante è che se si vuole competere ad alti livelli servono giocatori forti e Santiago lo è. Chi ci aiuta a segnare è sempre il benvenuto. Dybala? Un mago. Summerville? Ci eravamo sentiti, purtroppo è andata male: gli auguro il meglio. Se ho sentito anche Read? No, lui no… (ride, ndr)".

Fantacalcio.it per Adnkronos

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