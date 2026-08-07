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Manca solo l'ufficialità, Pellegrini resta alla Roma

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Rinnovo di contratto per il centrocampista

Lorenzo Pellegrini - (Ipa)
Lorenzo Pellegrini - (Ipa)
07 agosto 2026 | 15.47
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Pellegrini resta alla Roma. Una conferma importante per Gasperini che avrà la possibilità di lavorare con un giocatore di qualità e che in quel di Roma è diventato nel tempo un beniamino rispettato dalla piazza, oltre ad una risorsa improntante per la squadra.

Quella di Lorenzo Pellegrini era una firma sulla quale si era creato un grosso chiacchiericcio mediatico, pronto a trovare epilogo proprio nelle prossime ore. 

Pellegrini ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà alla Roma per un altro anno: il giocatore classe '96 era andato in scadenza e stava lavorando da solo per recuperare da un infortunio. I discorsi sul rinnovo di fatto si erano bloccati fino a qualche giorno fa, quando entourage e società hanno ricominciato a dialogare per trovare la quadra che sembra sia stata trovata. 

Manca soltanto l'annuncio ufficiale per una storia d'amore che prosegue, quella tra Pellegrini e la Roma. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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