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Milan, altro infortunio: si ferma Pulisic

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L'attaccante out contro il Belgio

Christian Pulisic - (Ipa)
Christian Pulisic - (Ipa)
07 luglio 2026 | 12.19
LETTURA: 1 minuti

Non solo Gimenez, il Milan dovrà fare a meno anche di Pulisic per l'inizio del ritiro estivo. 

Gli Stati Uniti perdono contro il Belgio e lasciano il Mondiale nel modo peggiore possibile. La disfatta tra le polemiche legato al caso Balogun porta con sé grandi malumori, ma non solo.

Nella notte è arrivata anche la notizia che i tifosi del Milan non volevano sentire: nuovo infortunio per Christian Pulisic. Sostituito al 59' minuto, Pulisic è sembrato preoccupato per le sue condizioni fisiche. Un dolore al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo.

Queste le parole del calciatore al termine del match: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Vabbè, pazienza. Ho tempo per riposare. È solo un modo sfortunato di finire il Mondiale. Quest'estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. Sono deluso".

L'attaccante del Milan affronterà ora un periodo di riposo per poi riprendere and allenarsi, infortunio permettendo, in vista della prossima stagione. Il Milan si ritroverà a Milanello per i test i prossimi 12 e 13 luglio. Pulisic raggiungerà senza dubbio la squadra più avanti, magari direttamente per la tournée in Australia e Indonesia prevista per fine luglio. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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