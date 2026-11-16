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Milan, infortunio per Maignan

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Il portiere out con la sua Nazionale

Mike Maignan - (Ipa)
Mike Maignan - (Ipa)
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16 novembre 2026 | 12.30
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Allarme per il Milan e per i fantallenatori. Mike Maignan ha lasciato il campo all'intervallo della sfida di Nations League tra Francia e Turchia.

Il portiere rossonero si è quindi fermato durante la partita e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni. A confermare il problema è stato il commissario tecnico francese Zinedine Zidane, che nel post partita ha parlato apertamente di un problema muscolare.

Secondo le prime indiscrezioni, lo staff medico della nazionale ha già effettuato una prima valutazione: si tratterebbe di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Qualora non dovesse essere a disposizione per le prossime partite, sarebbe Torriani a difendere i pali rossoneri a partire dalla prossima sfida interna contro il Frosinone. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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