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Milan, si ferma Chukwueze

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Problema all'anca per l'esterno nigeriano, le sue condizioni

Samuel Chukwueze - (Ipa)
Samuel Chukwueze - (Ipa)
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21 ottobre 2026 | 13.42
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Mastica amaro mister Amorim, che continua a perdere uomini: infatti dopo i KO di Gabbia e Saelemaekers, si è fermato anche Chukwueze. 

Il problema all'anca sinistra per l'esterno nigeriano, lamentato domenica scorsa nell'impegno di campionato contro l'Atalanta. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a una visita specialistica: le prime sensazioni però che filtrano dal quartier generale rossonero non sarebbero positive, dunque a rischio per Chukwueze anche le prossime gare di campionato oltre che il match di domani contro il Bournemouth in Europa League.

Mister Amorim sarà costretto a correre ai ripari sulla fascia destra, dove verrà dirottato Moreira e si aprirà spazio sulla corsia mancina per uno tra Estupinan o Bartesaghi. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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