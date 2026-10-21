Milan, si ferma Chukwueze

Problema all'anca per l'esterno nigeriano, le sue condizioni
Mastica amaro mister Amorim, che continua a perdere uomini: infatti dopo i KO di Gabbia e Saelemaekers, si è fermato anche Chukwueze.
Il problema all'anca sinistra per l'esterno nigeriano, lamentato domenica scorsa nell'impegno di campionato contro l'Atalanta. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a una visita specialistica: le prime sensazioni però che filtrano dal quartier generale rossonero non sarebbero positive, dunque a rischio per Chukwueze anche le prossime gare di campionato oltre che il match di domani contro il Bournemouth in Europa League.
Mister Amorim sarà costretto a correre ai ripari sulla fascia destra, dove verrà dirottato Moreira e si aprirà spazio sulla corsia mancina per uno tra Estupinan o Bartesaghi.
Fantacalcio.it per Adnkronos