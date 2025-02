Milan, Theo out contro il Torino?

Non è un bel momento per Theo Hernandez. L'esterno rossonero non sta disputando la sua migliore stagione da quando veste la maglia del Milan e ieri ha raggiunto sicuramente il suo momento più brutto. Il rosso per simulazione rimediato contro il Feyenoord ha sicuramente indirizzato la partita sui binari che tutti conosciamo.

Ora calerà, con ogni probabilità, il pugno duro della società sul terzino francese: Theo Hernandez rischia di essere multato per l'espulsione di ieri. Un gesto chiaro, che non tollererebbe nuovi strafalcioni da parte del calciatore. Lo stesso che è crollato per numeri e rendimento anche al Fantacalcio.

La sua titolarità contro il Torino è a rischio? Una domanda più che legittima, visto quanto offerto contro il Feyenoord. Le parole di Conceiçao nel post gara di ieri hanno scaricato la tensione e le colpe sul francese, che ora si prepara per la prossima di campionato contro il Torino. La titolarità di Theo non sarà messa in dubbio, almeno per adesso. Un qualcosa dovuto più all'assenza di vere alternative, che per un exploit dell'ex Real.

Fantacalcio.it per Adnkronos