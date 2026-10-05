Napoli, altro infortunio in Nazionale

Il Napoli perde i pezzi in questa sosta per le Nazionali. Dopo lo stop di Favasuli, che tornerà dopo la prossima sosta di novembre, si è fermato anche Olivera.

Il terzino si è fermato durante un allenamento e gli accertamenti effettuati dalla federazione uruguaiana hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità nella zona dell’inguine. Olivera salterà quindi l’amichevole del 6 ottobre e farà ritorno a Napoli per essere seguito direttamente dallo staff sanitario azzurro. Ecco il comunicato ufficiale dell'Uruguay: "Il calciatore del Napoli ha avvertito un disturbo all'inguine durante l'allenamento di venerdì 2 ottobre in India. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso ed è stata confermata una lesione muscolare di lieve entità. Tornerà nel suo club per proseguire il percorso di riabilitazione".

Il Napoli ha confermato lo stop: "Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo".

Allegri dovrà praticamente giocare con il solo Spinazzola a sinistra per le prossime partite.

Fantacalcio.it per Adnkronos