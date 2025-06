Napoli, De Bruyne ha firmato

Il sogno dei tifosi azzurri diventa realtà: Kevin De Bruyne è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli.

Il calciatore belga, dopo dieci anni al Manchester City, lascia l'Inghilterra per approdare in Serie A e lo fa vestendo la maglia del Napoli Campione d'Italia. Questa mattina il giocatore classe '91 è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche a Roma presso Villa Stuart.

Poi si è recato presso la residenza romana di Aurelio De Laurentiis dove ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli. È stato lo stesso presidente azzurro a ufficializzare il colpo, con il consueto messaggio su X seguito da diversi post social del club: "Benvenuto Kevin".

L'avventura del belga al Napoli può avere inizio, i tifosi ora sognano in grande.

Fantacalcio.it per Adnkronos