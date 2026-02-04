Napoli, Di Lorenzo si opera

Il comunicato del club azzurro
Antonio Conte ha perso anche il suo capitano, Giovanni Di Lorenzo. Il difensore ha rimediato un infortunio durante la partita vinta contro la Fiorentina. Un infortunio che sembrava terribilmente serio, si temeva anche la rottura del crociato.
Infatti gli esami hanno escluso lesioni al crociato, ma hanno evidenziato una distorsione al ginocchio di secondo grado. I tempi di recupero si aggirano intorno ai due mesi.
In questi minuti, pero', il Napoli ha diramato un comunicato. Di Lorenzo si opera, per risolvere una problematica al piede sinistro. In pratica, la società ed il calciatore sfruttano questo periodo di stop forzato per risolvere una ulteriore problematica fisica.
Questo il comunicato del club.
"In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa".
Di Lorenzo tornerà a disposizione dell'allenatore, molto probabilmente, dopo la sosta per le Nazionali in programma a marzo. Salterà 8 partite ed anche il play-off valido per l'accesso ai Mondiali.
Fantacalcio.it per Adnkronos