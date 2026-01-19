circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli in ansia per Politano e Rrahmani

sponsor

Altri due infortuni per Conte

Antonio Conte (Fotogramma/Ipa)
Antonio Conte (Fotogramma/Ipa)
19 gennaio 2026 | 09.40
LETTURA: 1 minuti

La vittoria contro il Sassuolo è l'unica buona notizia in casa Napoli. Perché Antonio Conte continua a perdere pezzi, con tante partite fondamentali all'orizzonte. 

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Rrahmani e Politano. Sia il difensore che il centrocampista saranno assenti domani a Copenaghen, in attesa degli esami strumentali che faranno chiarezza sui rispettivi tempi di recupero.

Per Rrahmani non si dovrebbe andare oltre ad un paio di settimane, con la speranza di essere nuovamente a pieno regime per la gara contro la Fiorentina. Discorso diverso per Politano, sul quale pende il timore di un lungo stop.

Il centrocampista rischia almeno un mese di stop. L'infortunio muscolare rimediato contro il Sassuolo preoccupa: nelle prossime 48 ore è atteso il comunicato ufficiale del Napoli, così da fare chiarezza sulla sua relativa degenza. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza