Napoli, le ultime sugli infortunati

Ecco quando Allegri recupererà pedine
Una vittoria importante quella del Napoli contro il Bologna. La squadra di Allegri era reduce da 3 sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Adesso si provano a recuperare più pedine possibili per i prossimi impegni.
Allegri prova a recuperare Zambo Anguissa in vista della trasferta di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Il centrocampista camerunese è al momento l'unico giocatore della lunga lista degli indisponibili che può puntare concretamente a tornare a disposizione per la prossima giornata.
Per gli altri infortunati, invece, bisognerà guardare oltre la prima sosta della stagione. Il prossimo obiettivo è la gara del 10 ottobre contro il Frosinone, al Maradona, dopo una pausa di circa venti giorni per gli impegni delle nazionali. In quell'occasione Allegri dovrebbe ritrovare Alex Meret e Luca Marianucci, entrambi fuori dall'amichevole contro il Celta a Castel di Sangro per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.
Fantacalcio.it per Adnkronos