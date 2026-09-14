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Napoli, le ultime sugli infortunati

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Ecco quando Allegri recupererà pedine

Serie A - (Canva)
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14 settembre 2026 | 14.30
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Una vittoria importante quella del Napoli contro il Bologna. La squadra di Allegri era reduce da 3 sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Adesso si provano a recuperare più pedine possibili per i prossimi impegni.

Allegri prova a recuperare Zambo Anguissa in vista della trasferta di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Il centrocampista camerunese è al momento l'unico giocatore della lunga lista degli indisponibili che può puntare concretamente a tornare a disposizione per la prossima giornata.

Per gli altri infortunati, invece, bisognerà guardare oltre la prima sosta della stagione. Il prossimo obiettivo è la gara del 10 ottobre contro il Frosinone, al Maradona, dopo una pausa di circa venti giorni per gli  impegni delle nazionali. In quell'occasione Allegri dovrebbe ritrovare Alex Meret e Luca Marianucci, entrambi fuori dall'amichevole contro il Celta a Castel di Sangro per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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