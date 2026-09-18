Napoli, Spinazzola e Anguissa a rischio per Firenze

I due calciatori non hanno preso parte all'allenamento odierno con i compagni a Castelvolturno

Il Napoli si prepara a sfidare domenica la Fiorentina al Franchi nel match valido per la 5ª giornata di Serie A. Un match importante per gli uomini di mister Max Allegri, che dopo la vittoria interna contro il Bologna vogliono proseguire la striscia positiva.

Anguissa ha lavorato ancora a parte nella seduta di allenamento odierna, alla quale non ha preso parte neppure Leonardo Spinazzola, fermato da una lieve contrattura al bicipite femorale destro e ora a rischio la sua convocazione nella trasferta toscana.

L'allenatore azzurro allora potrebbe riproporre il doppio play a centrocampo con Gilmour al fianco di Lobotka poi libero di svariare ci sarà De Bruyne, mentre sulla sinistra di difesa spazio a Olivera. Avanti Hojlund sostenuto dagli esterni Politano e Vergara, ma a sinistra sale la candidatura di Lang per una maglia dal 1' minuto. In porta Milinkovic-Savic, infortunato Meret.

Fantacalcio.it per Adnkronos