circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, Spinazzola e Anguissa a rischio per Firenze

sponsor

I due calciatori non hanno preso parte all'allenamento odierno con i compagni a Castelvolturno

Leonardo Spinazzola - (Ipa)
Leonardo Spinazzola - (Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 16.38
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli si prepara a sfidare domenica la Fiorentina al Franchi nel match valido per la 5ª giornata di Serie A. Un match importante per gli uomini di mister Max Allegri, che dopo la vittoria interna contro il Bologna vogliono proseguire la striscia positiva.

Anguissa ha lavorato ancora a parte nella seduta di allenamento odierna, alla quale non ha preso parte neppure Leonardo Spinazzola, fermato da una lieve contrattura al bicipite femorale destro e ora a rischio la sua convocazione nella trasferta toscana. 

L'allenatore azzurro allora potrebbe riproporre il doppio play a centrocampo con Gilmour al fianco di Lobotka poi libero di svariare ci sarà De Bruyne, mentre sulla sinistra di difesa spazio a Olivera. Avanti Hojlund sostenuto dagli esterni Politano e Vergara, ma a sinistra sale la candidatura di Lang per una maglia dal 1' minuto. In porta Milinkovic-Savic, infortunato Meret

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza