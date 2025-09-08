Roma, Bailey può anticipare il rientro

Arrivano buone notizie per Gasperini e per i fantallenatori che hanno preso all'asta Bailey. Il nuovo acquisto dei giallorossi, infortunatosi al primo allenamento, ha rimediato una lesione miotendinea del retto femorale destro con i tempi di recupero stimati intorno al mese.

Il rientro in campo, però, potrebbe subire delle variazioni, in positivo. Il giocatore sta continuando ad allenarsi in maniera personalizzata e la sua condizione sta migliorando giorno dopo giorno. Non è da escludere, infatti, che il rientro possa essere più vicino.

Bailey potrebbe tornare a disposizione di Gasperini il 24 settembre, in occasione della sfida di Europa League contro il Nizza. Al momento l'obiettivo è questo. Nella giornata di domani si sottoporrà ad ulteriori accertamenti clinici ed in caso di parere positivo potrebbe dare un'accelerata alla sua tabella di marcia personalizzata.

Fantacalcio.it per Adnkronos