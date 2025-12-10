circle x black
Roma, i convocati contro il Celtic

In due recuperano, invece Dovbyk non partirà per la Scozia

10 dicembre 2025 | 15.53
Giornata di vigilia per la Roma, che domani sarà in campo a Glasgow contro il Celtic in Europa League. Recupera Wesley e rientra tra i convocati anche Angelino, invece Dovbyk resterà a Roma.

L'ucraino infatti non risulta ancora pienamente in condizione dopo l'infortunio, seppur sia tornato a lavorare in gruppo, solo in maniera parziale, nei giorni scorsi e ora nel mirino ha la gara di campionato di lunedì contro il Como all'Olimpico.

Di seguito, l'elenco completo diramato a disposizione di mister Gasperini per la gara di domani:

