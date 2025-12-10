Roma, i convocati contro il Celtic

Giornata di vigilia per la Roma, che domani sarà in campo a Glasgow contro il Celtic in Europa League. Recupera Wesley e rientra tra i convocati anche Angelino, invece Dovbyk resterà a Roma.

L'ucraino infatti non risulta ancora pienamente in condizione dopo l'infortunio, seppur sia tornato a lavorare in gruppo, solo in maniera parziale, nei giorni scorsi e ora nel mirino ha la gara di campionato di lunedì contro il Como all'Olimpico.

