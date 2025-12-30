Roma in ansia, le condizioni di Soulè

Soulé infatti ha lasciato il campo per un problema al ginocchio destro, cambio immediato avvenuto con El Shaarawy. La notizia positiva è che il calciatore è uscito dal campo sulle sue gambe seppur vistosamente zoppicante. Nelle prossime ore avremo novità dallo staff medico giallorosso, dopo che l'attaccante si sarà sottoposto ai controlli medici del caso. E' comunque a rischio la sua presenza sabato sera in casa dell'Atalanta nella 19a giornata di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos