Roma in ansia, le condizioni di Soulè

L'attaccante fermato da un problema al ginocchio

Matias Soule (Fotogramma/Ipa)
30 dicembre 2025 | 10.32
LETTURA: 1 minuti

Trema la Roma e mister Gasperini per le condizioni di Matias Soulé , uscito claudicante ieri sera a inizio ripresa nel match di campionato vinto dalla squadra giallorossa contro il Genoa all'Olimpico.

Soulé infatti ha lasciato il campo per un problema al ginocchio destro, cambio immediato avvenuto con El Shaarawy. La notizia positiva è che il calciatore è uscito dal campo sulle sue gambe seppur vistosamente zoppicante. Nelle prossime ore avremo novità dallo staff medico giallorosso, dopo che l'attaccante si sarà sottoposto ai controlli medici del caso. E' comunque a rischio la sua presenza sabato sera in casa dell'Atalanta nella 19a giornata di campionato. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

