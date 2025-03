Serie A, out Thauvin: le ultime su Fiorentina e Bologna

Udinese, out Thauvin

Grosse novità in casa Udinese. Florian Thauvin non sarà convocato per la trasferta in programma domenica contro l'Inter. L'annuncio è arrivato direttamente da Runjaic: "Thauvin ha bisogno di ancora un pochettino di tempo, durante la settimana ha provato a correre per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana. Chi al posto di Thauvin e Sanchez? Ci sono queste due assenze ma ho più soluzioni, ci sono delle idee, lasciatevi sorprendere da come giocheremo. Questa è la situazione, sappiamo quale sia, Thauvin è un giocatore da sostituire, abbiamo tante possibilità per farlo".

Solet invece dovrebbe recuperare ed essere al centro della difesa.

Fiorentina, Colpani non convocato

Raffaele Palladino ha tutta la rosa a disposizione in vista del match in programma domenica contro l'Atalanta. L'unico calciatore che non recupera è Colpani. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Ho tutta la rosa a disposizione tranne Colpani che sta recuperando. Affrontare l'Atalanta è sempre molto difficile, sappiamo la forza dell'avversario e le loro peculiarità. Noi arriviamo con grande concentrazione ed entusiasmo. Ho ritrovato tutti i nazionali bene al rientro. Affronto un grandissimo allenatore: come ci sono i fenomeni in campo ci sono anche quelli in panchina, ovvero Gian Piero Gasperini. Ederson per loro è un calciatore importante. Ma ci sono anche Pasalic, De Roon, Brescianini e tanti altri. Noi dobbiamo pensare a noi stessi".

Bologna, le ultime su Castro e Dallinga

Arrivano tante informazioni per i fantallenatori dalla conferenza stampa di Italiano. Il Bologna non avrà a disposizione Castro, squalificato e non al meglio. Al suo posto possibile l'impiego di Dallinga: "Dallinga domani sarà della partita, ha avuto una settimana in più per prepararsi, può darci una mano e avrà la possibilità di giocarsi le sue chance. Un'alternativa a Dallinga? Jens Odgaard potrebbe essere lui, ma Thijs Dallinga è tanto che non gioca, mi auguro di vederlo motivato e pronto, ha tanta voglia di dimostrare. Castro ha preso questa botta al piede, era squalificato non sarà con noi, deve smaltire questa contusione ma nulla di particolare, Lykogiannis ha preso una botta alla caviglia non sarà a disposizione, Lollo de Silvestri ha ancora un po' di febbre, loro 3 non ci saranno".

Fantacalcio.it per Adnkronos