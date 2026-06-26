circle x black
Cerca nel sito
 

Svezia: KO Hien, Atalanta in ansia

sponsor

Il difensore svedese si è fermato nel match contro il Giappone, infortunio da valutare

Isak Hien - (Ipa)
Isak Hien - (Ipa)
26 giugno 2026 | 11.58
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie per la Svezia dopo la sfida pareggiata contro il Giappone, ultimo appuntamento della fase a gironi. Poco dopo la mezz'ora si è registrato l'infortunio di Hien, difensore svedese di proprietà dell'Atalanta.

Nel tentativo di recuperare un pallone, infatti, Hien ha accusato un dolore ed è finito a terra toccandosi la coscia sinistra. Immediato l'ingresso di Bergvall al posto di Hien il quale ha lasciato il terreno di gioco aiutato da due membri dello staff medico svedese.

Nelle prossime ore Hien sarà sottoposto agli esami di rito per fare luce sull'entità dell'infortunio: il timore è che il suo Mondiale possa essere finito in anticipo e rimane da monitorare la situazione anche in vista del ritiro precampionato con l'Atalanta. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza