Tegola Calabria: distorsione alla caviglia. E Castro lavora ancora a parte

Le novità in casa Bologna: Dallinga in pole per una maglia dal 1' contro il Napoli?

Tegola Calabria per il Bologna che dovrà fare a meno del terzino ex Milan per diverse settimane.

L'esterno difensivo classe '96 è stato sottoposto a esami che hanno fatto emergere la presenza di una distorsione della caviglia sinistra. Per il terzino rossoblu è previsto uno stop di circa tre settimane: dunque salterà le partite con Napoli, Atalanta e Inter per poi provare a recuperare per la gara di ritorno con l'Empoli o per la trasferta di Udine in programma il 27 aprile.

In vista della gara col Napoli ancora da valutare Castro, il quale oggi ha lavorato a parte a causa del problema al piede non ancora del tutto superato.

Il comunicato ufficiale del club:

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù in vista di Bologna-Napoli: corsa e palestra per i più impiegati a Empoli, partitella per gli altri. Lavoro differenziato per Santiago Castro.

Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Tempi di recupero previsti 3 settimane circa.

Fantacalcio.it per Adnkronos