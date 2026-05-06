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Udinese, recuperato Davis

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Ottime notizie per i friulani

Keinan Davis - (Fotogramma/Ipa)
Keinan Davis - (Fotogramma/Ipa)
06 maggio 2026 | 14.08
LETTURA: 1 minuti

L'Udinese vuole terminare il campionato in maniera positiva, raggiungendo magari il record di punti degli ultimi anni. 

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Buone notizie per Kosta Runjaic e per i fantallenatori: l'Udinese recupera Davis in vista della gara contro il Cagliari. L'attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo e punta alla convocazione per il prossimo turno di campionato.

Non solo Davis: l'Udinese recupera pezzi importanti come Bertola e Karlstrom. Due rientri importanti per l'undici titolare di Kosta Runjaic, che potrà contare su rotazioni più ampie per la sfida agli isolani.

Sospiro di sollievo anche per Atta: solo crampi per lui nell'ultima gara, ci sarà regolarmente contro il Cagliari.

Insomma, Runjaic avrà tutti al completo e dovrebbe riproporre la coppia d'attacco formata da Zaniolo e Davis con la qualità di Atta in mezzo al campo. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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