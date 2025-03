Verona, doppio infortunio: vanno KO Niasse e Faraoni

Doppia tegola per l'Hellas Verona che si appresta ad affrontare il Parma nello scontro salvezza valevole per la 30esima giornata di campionato.

Nelle scorse ore sono stati sottoposti a esami diagnostici sia Cheikh Niasse che Davide Faraoni . Il primo ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, il secondo una lesione di basso grado del soleo destro durante una seduta di allenamento.

Il comunicato ufficiale:

Hellas Verona FC comunica che gli esami effettuati dal calciatore Cheikh Niasse hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.

Il Club comunica inoltre che il calciatore Marco Davide Faraoni ha subito una lesione di basso grado del soleo destro durante una seduta di allenamento.

Entrambi i giocatori non saranno a disposizione per il match Hellas Verona-Parma, in programma lunedì 31 marzo. I tempi di guarigione di entrambi saranno quantificabili in base all’evoluzione dei rispettivi quadri clinici.

Saranno chiaramente entrambi out contro il Parma: Niasse potrebbe provare a recuperare per la sfida col Torino o per quella col Torino. Tempi incerti ma presumibilmente più lunghi per Faraoni il quale rischia di restare fermo circa un mese.

Fantacalcio.it per Adnkronos