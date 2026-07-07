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Zaniolo resta all'Udinese? Accordo vicino

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Altra stagione in bianconero per Zaniolo

Zaniolo - (Ipa)
Zaniolo - (Ipa)
07 luglio 2026 | 12.35
LETTURA: 1 minuti

Un'altra stagione all'Udinese per Zaniolo? Molto probabile. La società friulana ha esercitato con anticipo e convinzione il diritto di riscatto dal Galatasaray, che ha portato il cartellino di Zaniolo a diventare totalmente di proprietà della società dei Pozzo. In questi giorni, però, si dialoga per trovare l'accordo sul nuovo ingaggio, che deve essere sicuramente diverso da quello con cui Zaniolo ha chiuso la stagione. 

La promessa del club era quella di risedersi con il giocatore e discutere il nuovo stipendio. Zaniolo, infatti, era arrivato praticamente a mercato quasi chiuso, con la volontà di entrambe di migliorare l'aspetto economico in caso di permanenza. Come annunciato da Sky Sport, è stata una giornata positiva quella di oggi tra l'Udinese e il giocatore. Le parti si sono avvicinate a un'intesa finale e domani ci sarà un nuovo incontro per arrivare a un accordo totale sull'adeguamento del contratto.

Zaniolo è pronto ad essere nuovamente protagonista in Serie A e, di riflesso, al Fantacalcio. Lo scorso anno è stato uno dei centrocampisti più apprezzati dai fantallenatori.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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